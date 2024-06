"Intitoliamo il nostro ponte a Galileo"

Merita un nome il ponte che collega Santa Maria a Monte con la superstrada Firenze - Pisa - Livorno, opera realizzata cica 25 anni fa. Lo dice Alberto Fausto Vanni (Azione – Partito Repubblicano Italiano). "Il perché è semplice – spiega Vanni –: infatti per quattro generazioni la famiglia Galilei ha vissuto a Santa Maria a Monte, Vincenzo Galilei babbo del grande Galileo nacque in via Renaio e Galileo è stato concepito in quella casa che si trova in questa via, oggi via Carducci. Suggeriamo di dare un none a questo importante ponte: Galileo Galilei". "Santa Maria a Monte è diventata protagonista e il ponte oltre a dare sviluppo alla nostra comunità è un opera di apertura sia fisica che culturale molto importante – aggiunge Vanni –. Da qui a Pisa il tratto è breve e veloce come a Firenze, insomma questo ponte è il presente ma soprattutto il futuro della nostra comunità. Occorre cogliere le opportunità che offre questo collegamento, opportunità turistiche ma anche strategiche, ma purtroppo da anni queste possibilità non sono ascoltate da chi ci amministra". "Le opportunità turistiche sono di avere i centri storici d Montecalvoli, “Paese della Musica” e di Santa Maria a Monte “ Centro della calzatura” con precise destinazioni e ben organizzati – conclude Vanni –, ma per arrivare a certi risultati occorrono progetti e di conseguenza risorse indirizzate allo scopo finale. Inviamo l’amministrazione comunale ad aprire un tavolo di confronto con le attività turistiche,