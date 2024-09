Internazionalizzazione. Premio al Montale come scuola modello Il liceo Montale di Pontedera si distingue per l'alto numero di viaggi all'estero organizzati grazie ai fondi Erasmus. Prestigioso premio in arrivo per l'istituto, riconosciuto come modello di internazionalizzazione. La direttrice Orsini punta a potenziare ulteriormente la dimensione europea della scuola.