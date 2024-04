Inizio dei lavori ai ponti dopo il primo maggio

CASTELFRANCO

I lavori di sistemazione dei tre pinti su Collettore, Antifosso e Usciana inizieranno dopo il primo maggio. Si tratta di un intervento che il Comune di Castelfranco realizza grazie ai soldi del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà la ditta Alfa e Omega di Salerno a eseguire l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza dei tre attraversamenti dei canali tra via Usciana e via Piedimonte a Castelfranco. Tre infrastrutture piccole, ma transitate da molti veicoli ogni giorno e non più adatte a supportare il traffico di questi tempi. Per consentire le lavorazioni il Comune, tramite la polizia municipale, ha disposto adeguati "provvedimenti temporanei di modifica della ordinaria regolamentazione della circolazione stradale".

Così, per quattro mesi, la strada che colega via Usciana a via Piedimonte dovrà rimanere chiusa. Il provvedimento di chiusura è scattato lo scorso 22 aprile e rimarrà in vigore fino alle 19 del 13 agosto prossimo. Come detto, dal 22 aprile la chiusura è stata posticipata a dopo il primo maggio per la concomitanza con le festività del 25 aprile e di dopodomani, 1 maggio, e i rispettivi ponti. Oltre al "divieto di transito è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di via Usciana nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piedimonte e l’intersezione con via Aiale".

Sul posto verrà posizionata idonea segnaletica. I lavori di consolidamento e sistemazione dei tre ponti avrà un costo di poco superiore ai 300mila euro, finanziati come detto dai fondi del Pnrr. Non è ancora chiaro quale sarà la prima infrastruttura a essere sottoposta ai lavori di restauro e sistemazione.