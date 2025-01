Infermiere minacciato con la scacciacani: "Il tema aggressioni non va sottovalutato"

ll sindaco Simone Giglioli con un post sui social sul grave episodio accaduto al Centro di salute mentale de La Badia, dice: "ci deve far riflettere". Un giovane ha aggredito un infermiere con una scacciacani. "Fortunatamente la prontezza dei colleghi ha evitato il peggio e, poi grazie all’intervento delle forze dell’ordine, il ragazzo è stato subito assicurato alla giustizia – aggiunge Giglioli –. Il fatto riaccende anche i riflettori sul tema dell’aggressione al personale sanitario, una situazione che non può più essere sottovalutata, perché, oltre ad esporre lavoratori a rischi enormi, non consente a chi opera in questo ambito, di poter svolgere il proprio lavoro in completa sicurezza. Ringrazio il personale sanitario del Centro per lo straordinario lavoro che quotidianamente svolge ed i carabinieri per il loro intervento".