Incontro Lupi-Macelloni per parlare di mobilità

Un ospite al comitato elettorale per incontrare il candidato sindaco Fabrizio Lupi. Si tratta del sindaco uscente del Comune di Peccioli, Renzo Macelloni, ricandidato nel suo territorio con la lista Peccioli Futura, venuto a Ponsacco per parlare del futuro della Valdera. Al centro dell’incontro lo sviluppo della mobilità prevista da Linking Valdera, un progetto pensato per rendere questo territorio una grande città diffusa, raggiungibile in breve tempo e in modo sostenibile da ogni suo angolo. Si tratta di una collaborazione avviata da qualche anno, che, all’epoca, ha trovato l’adesione e la condivisione di molti altri comuni (Pontedera, Casciana Terme Lari, Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia e Terricciola). Il progetto, frutto dello studio di Nomisma e Micc Mobility, punta a una revisione del servizio di trasporto pubblico in grado di garantire alte frequenze, flessibilità e sostenibilità, e costituire un campo di sperimentazione nazionale. Ci saranno un hub principale e 11 secondari, con differenti tipologie di servizio, una flotta veicolare in continua evoluzione, che sarà composta da mezzi attuali, bus elettrici e mezzi a guida autonoma. Accanto a questo, il progetto mira a costruire una fitta rete di piste ciclabili.