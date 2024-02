Incidente stradale, bimbo di 2 mesi portato al Meyer in codice rosso

Castelfranco di Sotto (Pisa), 5 febbraio 2024 – Un bambino di circa due mesi è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno a Castelfranco di Sotto, in piazza del Volontariato.

Nello scontro tra due auto il neonato è stato sbalzato e ha riportato un sospetto trauma cranico: da una prima ricostruzione – ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri – sembra che il piccolo non fosse nell’ovetto ma in braccio a uno dei passeggeri. Sul posto la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, i vigili del fuoco di Castelfranco e i carabinieri.

Dalle prime informazioni sembra tuttavia che il lattante sia tutto sommato in buone condizioni e non in pericolo.