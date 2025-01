Rogo Magnani sposa. Danni per milioni: “Ma in due-tre giorni riapriremo”

San Miniato Basso (Pisa), 18 gennaio 2025 – Un danno da milioni di euro. Un’attività storica, un’eccellenza del comprensorio del Cuoio conosciuta in tutta la Toscana e non solo, che è in ginocchio. ma è pronta a rialzarsi. “Entro due-tre giorni – ci ha detto ieri mattina il titolare di Magnani Sposa – riapriremo il negozio che non è stato interessato dall’incendio. Stiamo aspettando il via libera del perito”.

Il rogo che ha interessato la ditta Magnani Sposa

Magnani Sposa, atelier nato nel 1948 a San Romano di Montopoli e da una ventina d’anni a San Miniato Basso vicino allo svincolo della FipiLi, ha subito danni enormi dall’incendio divampato intorno alle 19,30 di giovedì nel reparto produzione e nel magazzino dell’ingrosso, al piano superiore dell’edificio dove si trova anche Caddy’s. L’incendio ha devastato quasi tutto il piano. Le cause non sono state ancora accertate. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare nelle stanze percorse dal fuoco solo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri. Prima hanno dovuto spegnere il rogo e aspettare che l’ambiente si liberasse dal fumo per poter vedere qualcosa. In supporto ai pompieri i carabinieri.

“Alle 19,05 di giovedì abbiamo chiuso – dice ancora il titolare di Magnani Sposa – Come ogni sera il laboratorio di sartoria e la produzione chiude alle 19 e il negozio al dettaglio era chiuso. Neanche mezz’ora dopo ci hanno chiamato perché vedevano uscire il fumo. Non sappiamo cosa sia successo. I danni sono ancora in fase di quantificazione, ma si tratta di milioni di euro. Distrutti gli abiti che vendiamo all’ingrosso”.

gabriele nuti