Incendio lungo l’Era minaccia anche la collina del cimitero

Le fiamme sono divampate a ridosso della via Salaiola, lungo il corso dell’Era. In poco tempo hanno attaccato il versante della collina dove si trova il cimitero di Peccioli. Ma l’immediato intervento delle squadre a terra e di un elicottero dell’antincendio boschivo della Regione Toscana e dei vigili del fuoco del comando provincia di Pisa ha fatto in modo che il rogo venisse prontamente circoscritto in poco meno di due ore. L’incendio a Peccioli è divampato intorno alle 14 di ieri. Quando mancavano pochi minuti alle 16 i vigili del fuoco hanno informato che due squadre stavano effettuando le operazioni di bonifica per evitare che focolai riprendessero a bruciare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Peccioli e gli agenti della polizia municipale. Non ci sono stati danni a persone o abitazioni. Sul luogo del rogo è arrivato anche il direttore delle operazioni di spegnimento e bonifica dell’antincendio boschivo toscano. Sono in corso i rilievi per accertare le cause. In Toscana è vietato accendere roghi fino al 22 ottobre.