Incendio in un magazzino. Paura in pieno centro. Evitati danni ad altri edifici

MONTECALVOLILe fiamme hanno devastato, ieri mattina presto, un magazzino pieno di oggetti e attrezzi vari in una piccola traversa di via Campofranco nel centro storico di Montecalvoli. La paura che il rogo potesse attaccare gli edifici attigui e anche quelli situati nella parte più alta rispetto alla copertura del magazzino stesso, è stata tanta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e gli agenti della polizia municipale di Santa Maria a Monte che hanno supportato il lavoro dei pompieri e tenuti lontani curiosi e abitanti affinché non si inoltrassero nel vicolo strettissimo.

Sulle cause che possono aver innescato il rogo sono in corso accertamenti da parte degli stessi vigili del fuoco. Stando a quanto si è appreso non sarebbero stati trovati inneschi o segni che possano far pensare a un incendio di origine dolosa. Molto probabilmente l’innesco potrebbe essere stato un corto circuito o il surriscaldamento di qualche attrezzo che magari potrebbe essersi propagato dalla sera e poi divampato nell’incendio vero e proprio di ieri mattina. I danni all’edificio del vecchio magazzino sono ingenti. I vigili del fuoco hanno interdetto l’accesso alla struttura. Distrutti tutti gli oggetti che erano all’interno della rimessa che è di proprietà di un abitante di Montecalvoli.

L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme potessero propagarsi ad altri edifici. Non c’è stato bisogno neppure di evacuare le abitazioni circostanti. A tutti è stato raccomandato di non aprire le finestre visto che dall’incendio del magazzino si è propagata una ingente colonna di fumo. Non ci sono stati feriti anche perché al momento del rogo nel magazzino non c’era nessuno. A dare l’allarme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Santa Maria a Monte sono stati il proprietario della struttura e altri abitanti di Montecalvoli che hanno vissuto veri e propri momenti di paura temendo che il rogo si estendesse ad altri edifici.

g.n.