Furgone in fiamme a Castelfranco di Sotto

Castelfranco di Sotto (Pisa), 23 dicembre 2024 – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco dopo le 16 sulla Provinciale Nuova Francesca nel comune di Castelfranco di Sotto per l’incendio di un furgone, incendio provocato da cause ancora in corso di accertamento.

All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco (con due mezzi antincendio) ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Nessuna persona ferita. Sul posto anche i carabinieri di Santa Maria a Monte.