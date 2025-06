Incendio nell’azienda, arrivano i vigili del fuoco

Santa Croce sull’Arno, 7 giugno 2025 – Paura in una azienda di Santa Croce sull’Arno per l’incendio che ha attaccato alcune strutture esterne. Il rogo è scoppiato dopo mezzogiorno in via Nuova Francesca. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con il personale di Castelfranco di Sotto e con i volontari di San Miniato.

Le fiamme sono state spente in maniera veloce. E’ stato impedito in questo modo che l’incendio si propagasse anche al resto della struttura. Non ci sono persone ferite. Ad andare a fuoco sono state le strutture esterne di alcune condutture. Si cerca di capire quali siano le origini del rogo.