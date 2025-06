Dalla città della Rocca a Bergen: "Gli studenti a scuola in Norvegia"

Ventuno studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato hanno vissuto un’esperienza unica a Bergen, in Norvegia, nell’ambito di uno scambio linguistico e interculturale finanziato con i fondi Erasmus+. Ad accompagnarli, le professoresse Anna Dolazza, Irene Lazzaro e Silvia Salvadori.

Ospitati dalle famiglie degli studenti della International School of Bergen, i ragazzi si sono immersi nella cultura norvegese attraverso un ricco programma di attività formative e ricreative. Hanno scoperto i prodotti ittici locali, studiato l’allevamento del salmone e partecipato a un laboratorio scientifico sulla biologia marina. Non sono mancate le escursioni: dal centro storico di Bergen ai musei cittadini, fino alle avventure nella spettacolare natura norvegese, tra uscite in canoa, trekking in montagna ed esplorazioni lungo le coste, alla scoperta degli organismi che popolano il Mare del Nord.

"Gli studenti hanno avuto l’occasione di mettere in pratica l’inglese in situazioni reali e di vivere in prima persona la ricchezza dell’incontro tra culture diverse", spiegano le docenti. "Li abbiamo visti crescere giorno dopo giorno, diventare più autonomi, curiosi, aperti al dialogo e pronti a costruire legami autentici con ragazzi provenienti da altri Paesi". Un’esperienza che si inserisce a pieno titolo nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto Sacchetti, sempre più orientato a offrire ai propri studenti e docenti occasioni concrete di apertura al mondo. "Durante l’estate – aggiunge il dirigente scolastico Andrea Fubini – numerosi insegnanti parteciperanno a corsi di formazione sulla metodologia Clil, un approccio didattico che integra l’acquisizione di conoscenze specifiche in una disciplina con l’apprendimento della lingua straniera, utilizzata come veicolo di insegnamento".