Tornano le grandi mostre al Palp: “Banksy & friends“. Gli artisti ribelli: “Mostra di livello internazionale”

Pontedera, 7 giugno 2025 – Aprono anche in estate le sale espositive del Palp Palazzo Pretorio di Pontedera che da oggi al 9 novembre ospiteranno la mostra Banksy & Friends-Storia di artisti ribelli. Oltre 70 opere raccontano l’arte come atto di ribellione. Un percorso che attraversa linguaggi irriverenti e visioni controcorrente, con Banksy ed altri protagonisti dell’arte contemporanea impegnati ad interrogare il presente.

Cuore pulsante della mostra è Banksy, artista enigmatico e simbolo universale della street art e della protesta visiva. Intorno a lui, si muove una costellazione di autori che hanno saputo, ciascuno con la propria voce, raccontare il mondo con occhi nuovi: da TvBoy a Mario Schifano, da Andy Warhol a Damien Hirst, da David LaChapelle a Mr. Brainwash, Obey, Takashi Murakami, Liu Bolin, Kaws, Angelo Accardi, Donald Baechler, Sara Pope, Odinakachi Okoroafor, Adam Handler, Giuseppe Veneziano e Patrizia Casagranda fino a nomi come Petrucci, Likissas, Lo Giudice, Pau, Mapo e molti altri. A impreziosire ulteriormente il progetto, una significativa presenza di artisti legati al territorio e alla scena artistica contemporanea italiana, tra cui Francesco Barbieri, Nico Löpez Bruchi, Cristina Gardumi, Enrico Pantani, Valentina Restivo e Aleandro Roncarà.

“Il Palp finalmente riapre e siamo riusciti a farlo anche nel periodo estivo ed autunnale – dice Federico Nocchi, presidente Fondazione per la Cultura Pontedera – lo fa con una mostra di livello internazionale per la qualità degli artisti e per le opere esposte. La Fondazione è in una fase nuova, evolutiva, con il cambio di CdA che ha visto l’introduzione di figure più idonee agli scopi della fondazione. La volontà è quella di accrescere, ancora di più, il coinvolgimento di un pubblico di visitatori che spazi su un bacino di utenza molto vasto della nostra regione”. Carlo Alberto Arzelà, entrato in recentemente nel CdA Fondazione, è stato uno degli ideatori. “Vogliamo fare del Palp davvero il museo della città – dice – un museo che deve unire tutte le realtà locali. Stiamo lavorando affinché Pontedera sia sempre più viva e connessa con il resto del mondo e che il Palp possa diventare la casa della cultura, il museo di tutti”. Curiosità, stupore e meraviglia. Ecco come l’arte per l’assessore Francesco Mori deve attirare e attrarre visitatori.

“Vogliamo provare a lavorare sulla dimensione della sorpresa – dice – vogliamo che ci sia voglia di uscire, che la città sia vissuta. Questa è una sintesi ma è il risultato di un lavoro febbrile, di corsa fino all’ultimo istante, a perdifiato ma che gratifica tutti. Ci aspettiamo una risposta di pubblico davvero importante”. La mostra resterà visibile dal martedì alla domenica e festivi con orario 10-19; nel mese di luglio e di agosto gli orari subiranno delle variazioni. Il biglietto intero costa 12 euro, previste riduzioni per studenti di ogni ordine e grado, soci Coop, bambini e famiglie; il costo è di 8 euro per i residenti a Pontedera; omaggio per i bambini fino a 6 anni e un accompagnatore per disabile.