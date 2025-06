Medaglia di bronzo al colle: "Onora la nostra storia"

VOLTERRALa città di Volterra ha ricevuto la Medaglia di Bronzo al Merito Civile. A comunicarlo alla cittadinanza è il sindaco Giacomo Santi. "È con profondo orgoglio che comunico alla cittadinanza il conferimento alla Città di Volterra della Medaglia di Bronzo al Merito Civile – scrive – avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 29 gennaio 2025". Il motivo? L’onorificenza è motivata come segue: "Durante la ritirata delle truppe tedesche, appresa la volontà dei nazisti di minare e distruggere la Porta dell’Arco, antica opera architettonica e mirabile espressione della civiltà etrusca, moltissimi cittadini, tra cui donne e ragazzi, nonostante fossero allo stremo e affamati, nell’arco di una notte utilizzando le pietre del selciato, riuscirono a murare completamente il monumento e a salvarlo dalla distruzione. Grande esempio di virtù civiche e amor patrio. 30 giugno - 1° luglio 1944 - Volterra". Un riconoscimento che riporta ai terribili anni della seconda guerra mondiale, la celebrazione di un atto eroico simbolo di affetto e dedizione di quei cittadini e di quelle cittadine per Volterra. "Questo riconoscimento – spiega Santi – onora la memoria di coloro che hanno sofferto e lottato per la libertà, e conferma il valore civile e storico del nostro territorio nella difesa dei più alti ideali di giustizia e democrazia".La solenne cerimonia di consegna della Medaglia si terrà il 9 luglio 2025, in occasione dell’anniversario della liberazione di Volterra. Saranno presenti il Prefetto di Pisa, insieme alle più alte autorità civili, politiche e militari del territorio. "Invito la cittadinanza tutta a partecipare a questo momento", ha concluso il sindaco.