In viaggio da Dachau a Mauthausen: "Questi luoghi raccontano la brutalità"

E’ in corso il Pellegrinaggio della Memoria. La delegazione sanminiatese è guidata dall’assessore Matteo Squicciarini. "Quello che è successo in luoghi come Dachau non può essere derubricato alla voce “follia” ma si è trattato di un’agire ben preciso, pianificato, ordinato ed eseguito, il che rende quanto è accaduto sotto questo angolo di cielo ancora più agghiacciante e vergognoso – scrive l’assessore durante le tappe del viaggio insieme agli studenti –. Il ricordo di Italo Geloni, liberato alla Baracca 29, alla presenza della figlia Laura, è stato senza dubbio uno dei momenti più toccanti dell’intera giornata. L’attaccamento alla vita di Italo, la forza con la quale ha saputo resistere alle atrocità del campo, anche grazie al supporto dei compagni, le vite spezzate di chi purtroppo non è riuscito a tornare a casa. Un grande onore e un enorme senso di responsabilità poter accompagnare quest’anno, in rappresentanza del Comune di San Miniato , nell’80esimo dalla Liberazione, la delegazione dei nostri due istituti comprensivi".

Questa la delegazione sanminiates in viaggio con Aned: Matilde Fioravanti, Viola Sgherri, Emma Bassoli, Sofia Vitale, Emma Cavallini (istituto Comprensivo Buonarroti), Vittoria Amodeo, Luca Andreini, Ottavia Baroni, Mattia Conforti, Matteo Poggiali, Alessia Maria Ragaiolo, Luisa Sartini (istituto Comprensivo Sacchetti), Anna Giulia Puccioni (It Cattaneo), Ludovica Pia Romano, Emma Meucci e Laura Sagrini (liceo Marconi). La docente accompagnatrice è la professoressa Barbara Ulivieri, insegnante dell’Istituto Comprensivo Buonarroti. Oggi uno dei momenti più toccanti dell’esperinza: la visita al campo di Mauthausen e la partecipazione alla cerimonia internazionale per l’80esimo Anniversario della Liberazione con delegazioni provenienti da mezzo mondo.