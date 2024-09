In partenza "Etruschi di Volterra". Eventi e visite tra scavi e necropoli

Anche quest’anno il Comune di Volterra partecipa alla Giornata degli Etruschi, iniziativa promossa dalla Regione e finanziata dal consiglio regionale della Toscana. Volterra parteciperà con il progetto "Etruschi di Volterra" realizzato in collaborazione con il dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, il consorzio turistico e il Rotary club Volterra. l’associazione Ultima Frontiera, e Opera Laboratori Fiorentini. L’iniziativa è stata pensata per promuovere e valorizzare all’interno del contesto regionale il patrimonio archeologico di Volterra, Terra etrusca per elezione. Sono numerose le iniziative che si svolgeranno nel periodo compreso tra oggi e venerdì 27 settembre. "Etruschi di Volterra" edizione 2024, prevede la realizzazione di sette eventi, cinque dei quali al museo Guarnacci e due alla necropoli delle Colombaie. Due appuntamenti sono dedicati ai bambini e alle famiglie. Il primo, in programma oggi dal titolo "Piccoli artigiani etruschi" è un laboratorio didattico dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni e alle loro famiglie, pensato per coinvolgere i ragazzi in un percorso tematico tra l’arte e l’artigianato degli Etruschi. Il secondo laboratorio, "Che mito questi etruschi!" è in programma sabato 21 settembre. Si tratta di un percorso studiato appositamente per accompagnare i bambini nel mondo dei miti greci presenti nelle urne etrusche del museo Guarnacci. Il calendario degli eventi prevede una due giorni di visite guidate allo scavo archeologico che l’Università di Pisa sta conducendo da alcuni anni alla necropoli delle Colombaie. Lo scavo, dove sono state rinvenute importantissime strutture sepolcrali del VII secolo a.C. accanto a sepolture arcaiche, stratigrafie villanoviane e sepolture romane, verrà illustrato dai ricercatori e dagli archeologi del dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa. Le visite sono previste nel pomeriggio di sabato 14 e domenica 15 settembre. Sabato 14 settembre a partire dalle 21 è prevista l’apertura straordinaria serale del museo Guarnacci, all’interno della Notte Rossa di Volterra, dedicata all’arte e alla cultura, con visite guidate tematiche. Lunedì 23 settembre, ancora al Guarnacci, è prevista la conferenza "Etruschi e Dna: le ultime scoperte sulla genetica dei popoli antichi". La direzione del Museo, in collaborazione con il Rotary Club Voltrerra e dipartimento di civiltà e forme del sapere di UniPi, ospiteranno la professoressa Donata Luiselli dell’università di Bologna.

"La Giornata degli Etruschi è un esperienza che permette di coinvolgere vari pubblici con un ricco e articolato programma - commenta il sindaco Giacomo Santi -. L’amministrazione ha creduto molto in questa iniziativa sin dalla sua nascita, incrementando costantemente il proprio impegno negli anni. Quest’anno proponiamo sette eventi in 20 giorni".

Ilenia Pistolesi