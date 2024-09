In auto con un coltello di 25 centimetri. Denunciato dai carabinieri

Un giovane di origine georgiana è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di San Miniato per porto abusivo di un coltello della lunghezza complessiva di 25 centimetri. L’uomo era in auto con un connazionale quando è stato fermato da una pattuglia dei militari dell’Arma impegnata nello svolgimento dei servizi di controllo del territorio, finalizzati più in generale a garantire la sicurezza urbana.

L’auto con i due georgiani è stata individuata e fermata a un posto di controlo nel territorio di Castelfranco. I militari hanno sottoposto a controllo personale i due georgiani e perquisito la vettura sulla quale viaggiavano.

E qui, nascosto tra i sedili anteriori, è stato rinvenuto il grosso coltello che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Al termine delle conseguenti operazioni di polizia giudiziaria, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa. Il coltello rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’altro georgiano non è stato destinatario di alcun provvedimento.