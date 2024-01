Imu e Tari 700mila euro non pagate

BIENTINA

Quasi 515mila euro di Imu e oltre 198mila euro di Tari. Nelle casse del Comune di Bientina mancano, perché non versati negli scorsi anni dai contribuenti, oltre 700mila euro. Il Comune ora, giustamente, li vuol recuperare dopo una accurata e capillare attività accertativa e tramite l’invio di avvisi di accertamento che sono in corso di consegna ai cittadini morosi.

"Il Comune di Bientina ha riportato il bilancio ad avere una situazione finanziaria sana che le consente di rispondere alle esigenze di cittadini/imprese in termini di servizi e investimenti – spuega il sindaco Dario Carmassi – In questa attività di risanamento del bilancio comunale l’ente ha proceduto a fare anche una ricognizione puntuale delle etrate andando a fare anche la doverosa attività accertativa per individuare eventuali evasioni di imposta. Risorse che vanno doverosamente recuperate in quanto sottratte altrimenti alla fiscalità generale e quindi più in generale alla comunità di Bientina".

"Stiamo cercando di avvicinare l’attività accertativa al momento impositivo nell’interesse dell’ente, ma anche dei cittadini che si accorgono prima, laddove in buona fede, di eventuali errori e possono intervenire con ravvedimenti operosi o gli altri strumenti previsti dalle legge – conclude il sindaco di Bientina – In questa attività del Comune sono stati emessi avvisi di accertamento per omesso versamento dell’Imu dovuta per quasi 515mila euro e per oltre 198mila euro di Tari. Avvisi che già in gran parte sono stati notificati ai cittadini di Bientina e in alcuni casi verranno notificati entro il prossimo 28 febbraio".

gabriele nuti