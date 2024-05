Impianto Bess: "Localizzazione inappropriata"

Si parla di 56 container carichi di batterie agli ioni di litio, del peso di 35 tonnellate ciascuno e una stesa di pannelli solari montati su pali che avranno il compito di catturare i raggi solari. Sono alcuni numeri di uno – perchè un’secondo è in arrivo – dei megaimpianti di acumulo di energia green destinati a sorgere sulle colline di Fauglia. E il caso tiene banco nella campa elettorale. Nei giorni scorsi Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e membro della ottava commissione ambiente, ha visitato diversi comuni della provincia di Pisa, accompagnata dal segretario provinciale Lorenzo Paladini. La giornata è iniziata a Fauglia, dove insieme al candidato sindaco Riccardo Froli l’onorevole Mazzetti ha effettuato un sopralluogo sul sito dove dovrebbe sorgere proprio il progetto Bees, una bellissima e incontaminata collina che verrebbe deturpata dall’installazione di un piano di accumulo. Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia, ha dichiarato: "Non siamo contrari all’impianto in sé, ma riteniamo che questa specifica localizzazione sia inappropriata. A poca distanza dal sito individuato esiste già una centrale elettrica, e affiancarla con l’impianto di accumulo sarebbe una soluzione molto più logica e rispettosa del territorio". Al sopralluogo erano presenti sia i rappresentanti della lista che sostiene la candidatura di Riccardo Froli, sia i membri del comitato No Bees, i quali hanno ribadito le loro preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale del progetto.