Immagina il tuo quartiere Arriva il test pre-elezione

Immagina il tuo quartiere. Si chiama così il questionario presentato ieri sera durante la terza serata della festa dell’Unità organizzata dalla sezione del Pd al circolo Bertelli di Fuori del Ponte. L’obiettivo è cominciare a lavorare in vista delle prossime elezioni amministrative attraverso la raccolta di contributi dei cittadini "per immaginare il quartiere di domani, i suoi spazi e le sue funzioni". Nelle prossime settimane il questionario sarà distribuito casa per casa e chi vorrà potrà compilarlo e riconsegnarlo in quelli che saranno i punti di raccolta sparsi nel quartiere. "La tua opinione – si legge nell’introduzione – ci servirà per definire una serie di proposte operative in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2024 e per sollecitare gli interventi possibili in questo ultimo anno di legislatura di mandato amministrativo". Una campagna di ascolto ideata dal presidente del circolo Gioele Cantagallo e che vedrà l’impiego di 5 mila questionari consegnati casa per casa. Le prime domande riguardano la sfera personale e serviranno a individuare i target delle varie famiglie che vivono Fuori del Ponte. L’età, la nazionalità, la situazione economica, l’occupazione e come la vita sia cambiata dopo il Coronavirus. Poi si entra nello specifico del quartiere: i punti di forza, di debolezza e la scelta di tre aggettivi per descrivere la zona. Trova spazio sul questionario anche il grande progetto di riqualificazione urbana che interessa Fuori del Ponte: il recupero delle aree degradate di via Pacinotti, l’ex deposito dei pullman, grazie alla realizzazione del nuovo PalAcqua. Si chiede un giudizio sul progetto e sull’idea di realizzare un nuovo polo scolastico 0 - 6 nell’area tra l’istituto Gandhi e il nido la Coccinella. Spazio poi alle idee e alle proposte. Le altre domande riguardano gli spazi pubblici, la viabilità, la sicurezza e la coesione sociale, i servizi presenti sul quartiere, il verde e il funzionamento della raccolta porta a porta. Il documento si conclude con un giudizio complessivo su quella che è la qualità della vita Fuori del Ponte. Infine si può compilare la parte con i propri dati anagrafici nel caso si voglia partecipare ai prossimi incontri, altrimenti il questionario può essere riconsegnato in maniera anonima. Il documento può essere compilato anche online in maniera digitale. Intanto questa sera, si terrà l’ultimo appuntamento in programma alla festa dell’Unità con la "Pastasciutta Antifascista" autentica di Casa Cervi, e consegna della tessera onoraria del Pd Sezione Bertelli ad Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Una serata organizzata in collaborazione con Anpi. A seguire ci sarà una rassegna di canzoni antifasciste a cura del Canzoniere "Ponte ad Era inCanto".

Sarah Esposito