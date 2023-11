Il ventennale dei vigili del fuoco: "Donate la vostra vita per gli altri"

di Gabriele Nuti

L’immagine più significativa della cerimonia del ventennale dei vigili del fuoco nel distaccamento di Castelfranco è l’ex comandante provinciale Giuseppe Romano che spinge la carrozzina di Dino Lecci e lo accompagna a ricevere l’attestato dal comandante Nicola Ciannelli. Lo spirito di servizio e la fierezza del vecchio pompiere, commosso per il riconoscimento e per essere stato definito maestro da chi lo comandava. Questi sono i vigili del fuoco. Ieri hanno ricordato con una messa, presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi e concelebrata dal parroco don Ernesto Testi, il trasferimento da Santa Croce. Hanno partecipato il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, il questore Sebastiano Salvo, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, colonnelli Mauro Izzo e Salvatore Salvo, la comandante dei carabinieri di San Miniato, maggiore Francesca Lico, i sindaci Gabriele Toti (Castelfranco), Giulia Deidda (Santa Croce), Simone Giglioli (San Miniato), Giovanni Capecchi (Montopoli), Manuela Del Grande (Santa Maria a Monte), Marco Gherardini (Palaia) e Alessio Spinelli (Fucecchio), i comandanti delle polizie municipali, associazioni imprenditoriali e di volontariato. Consegnati attestati ai capi distaccamento dal 1941 a oggi: Giovanni Giannoni, Vittorio Battini e Lirio Lippi alla memoria; poi Dino Lecci, Marino Pannelli, Sanzio Moretti, Franco Melai, Pierluigi Ciampalini, Fabio Ghimenti, Maurizio Maltinti, Fabiano Giari e Giuliano Frediani, attuale capo distaccamento e organizzatore della cerimonia. Presente Simone Giani, funzionario responsabile della caserma. Ciannelli ha ripercorso l’attività di questi venti anni. Il vescovo Paccosi ha messo in evidenza lo spirito di servizio dei pompieri per gli altri. L’artista santacrocese Claudia Giannoni ha donato una bellissima opera a ricordo del ventennale.