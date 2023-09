Il sogno di Matilde diventa realtà. La finanza si mobilita per la piccola e lei si emoziona sorvolando casa sua

Matilde ha un sogno, vedere il posto in cui abita e tanto altro dall’alto. Ha 8 anni e vive a Bientina con la sua famiglia. Quel desiderio arriva fino ai veritici della Guardia di finanza che "partecipa nell’arco dell’anno a tanti eventi di solidarietà". Così lunedì 11 settembre, nella base della Sezione aerea di Pisa (reparto di volo dipendente dal Roan di Livorno), quell’idea è diventata vera, concreta. Matilde ha incontrato il personale di volo del reparto con "grande emozione per tutti". La bimba, 8 anni, accompagnata dal papà Maicol e dalla mamma Valentina, ha volato a bordo di un elicottero. Un volo importante per lei che ha trovato una spinta in più per combattere e sorridere.

Tutto parte dall’incontro che il padre ha con il comandante della sezione aerea, il tenente colonnello pilota Massimo Anedda. Così scatta una catena solisdale che dai vertici regionali del corpo raggiunge quelli centrali. Tutti prendono a cuore la storia di Matilde e, dopo una analisi e scrupolosa valutazione, anche dal punto di vista della sicurezza, arriva il benestare per l’imbarco a bordo di un elicottero proprio della sezione aerea di Pisa.

La bambina, l’altra mattina, viene accolta dal comandante del Reparto operativo aeronavale di Livorno, colonnello pilota Emiliano Rampini, il primo comando sovraordinato al reparto di volo pisano e anche tra i promotori dell’iniziativa, e dallo stesso comandante della sezione aerea di Pisa. Una giornata intera da aviatrice. Ha prima passato in rassegna il reparto di volo, salutando i militari che, in suo onore, si sono schierati come quando ricevono il saluto delle autorità. Poco dopo Matilde è salita a bordo di un elicottero della linea AW169. Dopo le operazioni di routine e le procedure di sicurezza pre-decollo, ha volato per alcuni minuti sul territorio pisano, sorvolando anche casa sua, una grande sorpresa accolta con entusiasmo. Una passione, la sua, testimoniata anche dall’equipaggio del mezzo che ha constatato quanto sia stata in gamba la piccola durante il volo. Matilde si è imbarcata sul nuovo elicottero bimotore della guardia di finanza in servizio a Pisa, considerato uno dei mezzi di punta del piano di ammodernamento del Corpo per il controllo economico del territorio e supporto alle operazioni.

All’atterraggio, un’ulteriore novità ad aspettarla: il diploma "pilota ad honorem" consegnato dal comandante Anedda, segno di vicinanza.

La circoscrizione di servizio della sezione aerea comprende tutto il territorio della regione Toscana, arcipelago compreso. Il reparto è impiegato in diversi settori operativi che vanno dal concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese al contrasto ai traffici illeciti in genere, con una specifica funzione di polizia economica esclusiva sul mare territoriale in cooperazione con le unità navali del Corpo. Il reparto di volo è inserito in piani di intervento di protezione civile e concorre nelle varie operazioni di soccorso (Search and Rescue) sia su mare che su terra.

"Una giornata di grande gioia per tutti", il commento del personale, della famiglia e di Matilde stessa che è riuscita, grazie alla sua tenacia e alla sua forza di volontà, a realizzare il suo sogno.

An. Cas.