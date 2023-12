Il sindaco premia Matteoli

"Un grande sportivo e un noto artista". Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha premiato ieri in Comune Alessandro Matteoli, alla presenza anche del consigliere comunale con delega allo sport Emilio Montagnani. Matteoli, pontederese doc, ha vinto sei titoli italiani nella carabina tra il 2016 e il 2023 ( 4 nella disciplina ad aria compressa e 2 nella calibro 22 ) partecipando a moltissime competizioni e restando sempre ai vertici del tiro a segno a livello nazionale. "Un giusto riconoscimento ad una persona poliedrica, che ha avuto la capacità di ridare appropriatezza al tiro a segno, riavvicinando tanti pontederesi a questo mondo" ha sottolineato il sindaco Franconi consegnando la targa. "Al più volte campione d’Italia Alessandro Matteoli - si legge nel testo - riferimento e simbolo nella disciplina del tiro a segno per Pontedera. Persona attivissima in tanti ruoli e ambiti e figura conosciutissima anche in campo artistico e comunicativo". "Celebriamo l’atleta - ha aggiunto Franconi - ma sottolineiamo anche il rispetto e il tratto umano di Matteoli e per questo abbiamo oggi tante occasioni per dirgli grazie".