Il secolo dell’asilo Fairman e delle suore del Sacro Cuore

Casciana TermeUn secolo dell’asilo parrocchiale Fairman e di presenza delle suore Piccole Missionarie del Sacro Cuore di Gesù a Casciana Terme. Bella festa nella cittadina termale con tanti ricordi e commozione per generazioni di cascianesi che hanno frequentato il Fairman che da cinque anni è gestito da una cooperativa ma che per novantacinque è stato sotto la cura delle suore. Festeggiate particilari la superiora don Ferdinanda, suor Grazia e suor Sushama a cui per l’occasione si sono unite altre consorelle da Antignano e Montescudaio con suor Franca, ultranovantenne che ha cresciuto generazioni di cascianesi insieme a suor Teresina. Al termine della celebrazione eucaristica il saluto del consiglio pastorale che ha ricordato come "la presenza delle suore sia un segno tangibile della Provvidenza e ha rappresentato nel tempo un faro di luce e speranza". Presente anche il sindaco di Casciana Terme Lari, Paolo Mori che, ringranziando le sorelle per la loro presenza a Casciana da 100 anni, ha ricordato "cos’è una scuola per un territorio, una ricchezza immensa che genera ricchezza e attrattività, seminando educazione e formazione, ieri come oggi". La cerimonia si è conclusa con la consegna di una targa commemorativa da parte del parroco don Raimondo Gueli e un piccolo rinfresco sulla piazza delle terme. Le suore si sono poi riunite nel convento per il pranzo.