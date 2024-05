Il Sanmi-B Festival è pronto ad accendere la notte

Il Sanmi-B Festival, da oggi a domenica,. vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori street food provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un’ampia offerta di cibo e bevande, in un vero e proprio festival che ogni sera ospiterà musica e show di altissimo livello, con artisti e gruppi conosciuti a livello nazionale.

Tutte le sere stand aperti a partire dalle 18, mentre spettacoli e show prenderanno ilvia dalle 21. Ad aprire le danze stasera il concerto del gruppo Giovani Wannabe, la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari, una delle band italiane di maggior successo. Venerdì un’altra imperdibile serata con il live show Voglio tornare negli anni ‘90: le migliori hit dell’epoca in un format capace di far ballare e divertire ogni anno migliaia di persone di ogni età. Divertimento assicurato anche sabato 18, che segnerà la data di apertura del tour nazionale del team Sbam! - From Jova Beach Party: tutta l’energia e il sound del gruppo che anima i “Jova Beach Party” di Jovanotti sulle spiagge di tutta Italia. Domenica 19 il gran finale con “Mi saluta... Cristiano Militello?”, lo spettacolo del comico pisano che ripercorre i momenti più esilaranti e divertenti, gli striscioni e i memorabili personaggi intervistati nelle sue rubriche del lunedì per “Striscia la Notizia”.

Per tutte le quatto serate, a ingresso gratuito, ci sarà un divertentissimo luna park e un’area giochi dedicata ai più piccoli. L’evemto – nello spazio esterno della Casa Culturale – è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ccn di San Miniato Basso, in collaborazione con Associazione Food Festival, il supporto di Cassa di Risparmio di Volterra, il sostegno di Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato Basso, il contributo di Enegan Energy Partner e Auto 2000.