Il primo palio si tinge di rosso e nero. La vittoria del Poggio San Giorgio. La rievocazione storica di Ponsacco

Si dipinge di nero e rosso il primo palio delle contrade di Ponsacco. Si conclude con la vittoria della contrada di Poggio San Giorgio Spicciano la dodicesima edizione della Rievocazione Storica, Battaglia di Ponte di Sacco A.D. 1497 che si è svolta ieri pomeriggio. La contrada il Castello si aggiudica invece il minipalio. Una festa che ha coinvolto grandi e piccini per ricordare quando gli eserciti pisani e fiorentini si scontrarono proprio a Ponsacco con la conseguenza della grave distruzione del castello per mano delle soldatesche fiorentine capitanate da Guidubaldo da Montefeltro. Un appuntamento che si ripete da 12 anni ma che per questa edizione ha visto una doppia nascita: le sei contrade e il gruppo di musici e sbandieratori di Porta Pisana.

La divisione del territorio ponsacchino in sei contrade ha permesso la creazione di momenti di coesione nei vari quartieri cittadini, tra allenamenti, pranzi, cene e iniziative varie organizzate prima della disfida. Una giornata che è iniziata con il corteo che ha attraversato il centro storico per concludersi in piazza Valli di fronte al palazzo comunale dove si sono dati battaglia i balestrieri. Il palio è entrato nel vivo con l’esibizione dei musici e degli sbandieratori in piazza San Giovanni in apertura dei giochi che hanno visto protagonisti le sei contrade di Ponsacco: Poggio San Giorgio Spicciano, Castello Magione, Appiano Casato, Petriolo Camugliano, La Ripa Pinocchio, Gabbiano Melorie. Gli adulti si sono sfidati al tiro alla fune, nella corsa coi sacchi e nel gioco della catapulta. Mentre i piccoli hanno disputato per la prima volta il minipalio. Al microfono i commenti e la direzione di Messer Lurinetto.

Al termine del palio si è tenuta la cena cinquecentesca in abito d’epoca in piazza San Giovanni con piatti fedeli al tempo. La serata è proseguita con lo spettacolo di magia e giocoleria medievale di Shezan e spettacolo di fuoco di Fire Aida.

La dodicesima edizione della Rievocazione Storica di Ponsacco si è conclusa con la fiaccolata sul campanile, segnale di allerta e falò finale. Un saluto dal passato per dare lustro alle tradizioni.