Il premio Fogli consegnato ad Abodi

SANTA MARIA A MONTE

Il premio "Romano Fogli classe e lealtà mondiali" è stato consegnato al ministro dello sport Andrea Abodi da Mirko Fogli, figlio di Romano e dal presidente del Santa Maria a Monte calcio, Leonardo Rosi, accompagnati dalla sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. Abodi avrebbe dovuto ritirare il riconoscimento il 9 settembre scorso durante la cerimonia al teatro Comunale di Santa Maria a Monte in ricordo del grande campione Romano Fogli, ma non aveva potuto presenziare per impegni istituzionali. Oltre ad Abodi il premio è stato assegnato agli ex calciatori Giovanni Galli ed Eraldo Pecci, Guido Angelozzi (direttore sportivo del Frosinone), Giovanni Sartori (responsabile area tecnica del Bologna), all’ex allenatore della Juventus Massimliano Allegri, Matteo Marani presidente Lega Serie C, al cardinal Matteo Maria Zuppi.