Il Premio donna ad Arianna Battini E Agnese Castellano incanta la giuria Una serata speciale con l’Avis

MONTOPOLI

A Capanne durante lo svolgimento della trentaduesima edizione della festa del donatore Avis si è svolta la premiazione dell’annuale concorso Donna Più giunto alla sua dodicesima scelta. Un riconoscimento che ogni anno celebra una figura femminile distintasi per la sua attività o dedizione a qualsivoglia causa o professione. Arianna Battini di Artedanza Santa Croce è risultata la vincitrice del riconoscimento targato 2023 . La motivazione che ha fatto assegnare a lei il premio si è basata sulla sua vita dedicata all’insegnamento dell’arte e della danza senza trascurare l’importante aspetto pedagocico mischiato col quello sociale. Valori importanti come quello della donazione di sangue che rappresenta il collegamento naturale di tutte le serate della festa. Donazione che tutti i rappresentati dell’Avis comunale Montopoli non lesinano mai di promuovere come buona pratica finalizzata a prendersi cura del prossimo. Conclusosi anche il concorso canoro Stasera canto io, under 20, dove la giuria ha innalzato la quattordicenne Agnese Castellano sul gradino più alto del podio grazie a una performance che, nonostante l’età, faceva trasparire maturità artistica di rilievo.

Marcello Baggiani