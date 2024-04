Il Pd di Pontedera si presenta: "Lista profondamente identitaria che richiama le nostre radici"

Tanti nomi già conosciuti tra chi è già impegnato nella politica locale e chi ricopre ruoli di vertice in associazioni cittadine. Il Partito Democratico ha presentato la sua lista che alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno appoggerà la candidatura a sindaco di Matteo Franconi. Ecco i candidati. Floriano Della Bella, 68 anni, pensionato e capogruppo Pd in consiglio comunale e all’Unione Valdera. Francesco Mori, 44 anni, insegnante e assessore uscente all’istruzione uscente. Sonia Ioana Luca, 37 anni, avvocatessa e assessora alle politiche abitative. Mattia Belli, 36 anni, assessore all’ambiente, alla protezione civile ed ai lavori pubblici. Rossella Prosperi, 63 anni, medico radiologo specialista in ecografia internistica e interventistica e consigliera comunale Pd. Eleonora Pini, 36 anni, disegnatrice grafica e consigliera comunale Pd. Marco Salvadori, 61 anni, impiegato e consigliere comunale Pd. Alice Paletta, 41 anni, consigliera comunale della lista Corricon e membro della giunta regionale Uisp. Riccardo Minuti, 72 anni, ex operaio e sindacalista, consigliere comunale Pd. Giovanna Caridi, 47 anni, presidente del Consiglio d’istituto Gandhi e presidente della consulta del Romito. Domiziano Lenzi, 32 anni, consulente aziendale e presidente Uisp Valdera. Anna Maria Braccini, 75 anni, ex insegnante e coordinatrice Cred Valdera. Mattia Gherardini, 21 anni, studente e operaio precario della Duerre. Simona Leggerini, 31 anni, operatrice culturale per il Festival Sete Sois Sete Luas e responsabile dell’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera. Mario Silvi, 72 anni, ex impiegato e sindacalista Piaggio ed ex assessore comunale e vicepresidente provinciale. Ilicia Di Ienno, 49 anni, socio-pedagogica, già segretaria provinciale Anpi Firenze, ex dipendente della segreteria del gruppo consiliare della Regione, membro del Cda della Fondazione Charlie.

"Siamo fieri della composizione della nostra lista – ha commentato il segretario, Francesco Papiani – una lista profondamente identitaria, che richiama le radici del cattolicesimo sociale e della sinistra riformista".