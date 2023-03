Il parco fluviale intorno alla vecchia fornace e all’edificio del grande ex forno Hoffman

Il Parco Fluviale che oggi si presenta come un bellissimo giardino attrezzato a servizio degli abitanti de La Rotta, è il frutto di un progetto di riqualificazione ambientale di quell’area intorno alla vecchia fornace di mattoni e all’ex forno Hoffman, rimasta abbandonata per oltre trent’anni.

Grazie alla determinazione dell’architetto Adriano Marsili e all’impegno dell’amministrazione comunale, oggi gli abitanti de La Rotta possono disporre di uno spazio verde, pulito e attrezzato proprio lungo il perimetro golenale dell’Arno dove in tempi passati la popolazione ricavava da vivere.

In questo spazio, oltre che godere dei ben conservati ruderi rimasti come segno tangibile di insediamento lavorativo, è possibile trascorrere un pomeriggio in tutta tranquillità con il rumore dell’acqua del fiume e i fiori colorati sui prati.

Inoltre, qui si svolgono diverse feste come la Fiera dei fischi e delle campanelle, dove si vendono fischi e campanelle di terracotta in memoria della tradizione mattonaia.

Il parco fluviale, dunque, rappresenta un importante intervento di recupero ambientale e naturalistico dell’intera zona e del territorio, ma anche una valorizzazione dell’identità storica di questo luogo e dei suoi abitanti.