Il palio delle sorprese "Hanno vinto i giovani e la loro voglia di fare" Resta il caso Cilecchio

di Luca Bongianni

È stato il palio dei ragazzi, dei giovani e giovanissimi. Di quelli che sotto il sole cocente di questo luglio si sono messi a lavoro per montare e smontare le tribune, di chi in ogni contrada ha dato una mano per lo svolgimento di cene e attività varie, di chi ha fatto un passo avanti di propria spontanea volontà, senza troppe preghiere. "Questo aspetto mi ha davvero stupito – dice Andrea Orlandi, presidente del Palio – ho visto anche tante facce nuove, ragazzi volenterosi che dopo la corsa sono rimasti svegli fino alle 4.30-5 per ripristinare le strade e che stamani (ieri) erano già svegli di buon mattino per continuare a lavorare sotto il sole. Il palio non si vive un giorno solo, ma durante tutto l’anno e devo dire che questo coinvolgimento mi ha fatto un enorme piacere, vuol dire che l’interesse c’è".

La strada di piazza Vittorio Emanuele II da ieri pomeriggio è stata riaperta al traffico ma di palio non si smette di parlare, tante le emozioni vissute nella giornata di domenica. Alle Quattro Strade, contrada vincitrice di questa 31esima edizione, la festa non è ancora finita. "Abbiamo vinto il palio ma abbiamo perso la voce e finito le lacrime – sono le parole ancora ricche di entusiasmo di Antonio Grisafi, presidente della contrada Quattro Strade – siamo contenti matti. Dopo due anni di stop per la pandemia ed un anno di stop per squalifica volevamo tornare da grandi, da protagonisti, e ci siamo riusciti. Lo abbiamo cercato tanto questo palio e grazie anche ad un po’ di fortuna ce l’abbiamo fatta. Grazie ad Adrian Topalli che si è dimostrato il top di gamma per Bientina e per altri palii e grazie a Benito, che pur essendo giovane aveva già dimostrato di essere di livello".

E mentre alle Quattro Strade è tempo di pensare alla cena della vittoria, che molto probabilmente andrà a settembre, l’organizzazione inizia già a pensare alla prossima edizione. Ci sarà soprattutto da sciogliere un nodo e capire come affrontare la situazione della contrada Cilecchio, esclusa da questo palio in seguito ad un’uscita notturna del cavallo nella notte tra giovedì e venerdì. Una decisione che dovrà essere presa regolamento alla mano, valutando più aspetti, dalle motivazioni a cosa sia esattamente successo quella notte.