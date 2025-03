Il nuovo Ccn, Michela Mazzardi al timone: "Siamo un gruppo affiatato"

Casciana Terme

Valorizzare Casciana Terme e le sue attività commerciali per rendere il territorio sempre più attrattivo e fruibile. Con questi obiettivi lavorerà il consiglio direttivo di Confcommercio Casciana Terme e del Centro Commerciale Naturale di Casciana Terme, che ha rinnovato i suoi organi eleggendo nella carica di presidente la giovane imprenditrice Michela Mazzardi, 31 anni, titolare della boutique La Vie en Rose.

"Facciamo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente e alla sua squadra, che si metteranno immediatamente al lavoro al servizio di Casciana Terme e ringraziamo il presidente uscente Fabio Sassetti per l’impegno e la dedizione messi in campo nel corso del suo mandato – afferma il direttore generale di Confcommercio, Federico Pieragnoli: "Siamo convinti che Casciana Terme possieda grandi potenzialità di sviluppo".

"Siamo un gruppo affiatato, motivato e ricco di idee, aperto a chiunque voglia di partecipare e contribuire, sono sicura che faremo un ottimo lavoro, con l’obiettivo di far crescere Casciana Terme e valorizzare al massimo le sue potenzialità – le parole della neoeletta presidente Michela Mazzardi – Confermeremo il nostro impegno nel solco dello straordinario lavoro fatto in questi anni che ha visto l’organizzazione di numerose iniziative capaci di promuovere il nostro territorio, come Una Notte di Piacere, il Paese dei Balocchi e la Festa Latina, giusto per citarne alcune, che riproporremo sicuramente anche nel 2025".

Ecco i componenti del direttivo CCN Casciana Terme Confcommercio Pisa: Presidente – Michela Mazzardi (La Vie en Rose); Vicepresidente – Ilaria Becuzzi (Chich & Shock); Consiglieri – Anna Maria Belcari (Why Not Hair Styling); Chiara Bertolo (Contessa Matilde); Fabrizio Cignoni (Erba Voglio); Francesca Galleschi (Estetica Sole Luna); Clara Martolini (Emporio Martolini).