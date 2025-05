I 109 anni di Norma. Compleanno da record

E ora sono 109. Compiuti ieri. Un altro compleanno in splendida forma per Norma Magini. Una vita straordinaria, la sua: ha attraversato due guerre mondiali. Vide il Re, in collo alla mamma, quando venne a Santa Croce ad inaugurare il monumento ai caduti, vide anche la regina, e se lo ricorda benissimo, quando a Montopoli inaugurò l’asilo.

La signora Norma è una donna allegra, solare, con la battuta protanta. Una persona che ha viaggiato tantissimo. E anche ieri, per i suoi 109 anni, ha mandato un breve video alla nostra redazione. Nove anni fa quando di anni ne compì cento, Norma sorprese tutti presentandosi in Comune alla guida della sua auto e per la festa ballò tutta la sera.

La patente le fu rinnovata fino a 101 anni. "Ma attenzione – ci ha sempre raccontato – fui io a togliermela. Mi sarebbe stata rinnovata senza problemi, però mi sembrò arrivato il momento di dire basta, anche se uno si trattò di una scelta facile. Guidare mi è sempre piaciuto tantissimo e, onestamente, avevo anche un piedino abbastanza pesante". Secondo gli ultimi dati Norma Magini è al 120esimo posto a livello nazionale e la decima persona più anziana della Toscana. Probabilmente, la più anziana della provincia di Pisa. Un compleanno record, quindi, ieri a Montopoli.