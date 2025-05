Solidarietà e territorio. Grande serata benefica per Gli amici di Elia

"Uno per tutti e tutti per gli Amici di Elia". Poche parole che dicono già tutto. Parlano di solidarietà, impegno, attenzione ai più fragili. Come Elia. Nato nel 2008 e che, per una complicazione durante il parto, a causa di una lesione riporta un forte ritardo del neuro sviluppo tanto che lo stesso è compromesso sia sul piano motorio che cognitivo: infatti, ancora oggi Elia non cammina da solo, e non ha linguaggio verbale. Ma la famiglia non si è mai arresa, e fin dall’inizio decise che avrebbe fatto tutto il possibile per migliorare la qualità della vita di Elia: grazie alla generosità della comunità che si è stretta intorno alla famiglia, Elia ha avuto la possibilità di effettuare percorsi terapeutici in Italia e all’estero. Molte di queste terapie gli hanno permesso di conquistare dei piccoli grandi traguardi. E’ nata così l’Associazione Amici di Elia onlus, per aiutare Elia, e tantissimo altri bambini come lui.

Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di San Miniato organizza di nuovo una serata solidale a favore dell’Associazione Amici di Elia onlus in collaborazione di enti e attività commerciali presenti sul territorio come Empoli for Charity Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia, Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione , Round Table 76 San Miniato Fucecchio , Tuscany One, Babbband, International Police Association, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, T.C.M. Carrelli Elevatori, PepeNero Cucina in San Miniato e Macelleria Norcineria Falaschi. L’evento sabasto alle 21.15 uno spettacolo a scopo benefico per l’associazione.

Location sarà l’auditorium di piazza Bonaparte, dove si esibirà la compagnia teatrale "Perchè No" che presenterà lo spettacolo "60,70,80". I fondi raccolti serviranno per acquistare un esoscheletro che verrà utilizzato per migliorare e favorire la vita quotidiana dei piccoli pazienti. "Questa è un’occasione per dimostrare che tutti assieme possiamo fare la differenza", ha detto Benedetto Patti presidente di Anc San Miniato. "Gli Amici di Elia è un’associazione che fa un lavoro nobile ed egregio e come Anc dobbiamo ringraziare la sezione di San Miniato per essersi spesa a favore di questi bambini", ha aggiunto il generale Luigi Nardini (ispettore regionale Anc). Fra gli intervenuti amnche il simndaco Simone Giglioli, la presidente della Fondazione Smp Azzurra Gronchi, Alfiero Gradassi (consigliere Fondazione Istituto Dramma Popolare). Per sabato sera sarà disponibile la navetta gratuita con partenza dal parcheggio del palazzetto dello sport: viaggio d’andata dalle 19.30 alle 21, ritorno subito dopo lo spettacolo.

Carlo Baroni