A Pardossi il nuovo fontanello. Un risparmio per le famiglie: "Consumo più consapevole"

PONTEDERAÈ stato inaugurato il nuovo fontanello di acqua ad alta qualità a Pardossi, più precisamente in piazza Pio La Torre. Salgono così a cinque gli impianti in funzione nel comune di Pontedera, con quelli già attivi in piazza Trieste, La Rotta, Montecastello e Villaggio Piaggio. Da oggi anche i cittadini di Pardossi possono dunque accedere gratuitamente a un’acqua buona da bere, sicura e a chilometro zero. Il fontanello eroga la risorsa idrica della rete pubblica, resa però “immediatamente” gradevole grazie a un trattamento che elimina il cloro, senza alterarne le qualità microbiologiche.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di sostenibilità ambientale portato avanti dal gestore idrico del Basso Valdarno, in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio. Una buona pratica supportata dai numeri, anno dopo anno: nel 2024, i fontanelli attivi a Pontedera hanno erogato complessivamente oltre 850mila litri d’acqua. Un risultato ancora più significativo se si considera che due degli impianti (Montecastello e Villaggio Piaggio) sono entrati in funzione solo tra settembre e ottobre dello stesso anno. In termini ambientali ed economici, ciò si è tradotto in un risparmio di oltre 230mila euro per i cittadini e circa 20 tonnellate di plastica in meno in ambiente.

All’inaugurazione del fontanello di Pardossi hanno preso parte l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli e il presidente di Acque, Simone Millozzi. Con loro, molti residenti della frazione e i giovani dell’Asd Pardossi 1997, protagonisti di un momento simbolico e partecipato. "Quello di Pardossi - commenta Millozzi - è l’81° fontanello attivo nel territorio. Ogni nuovo impianto rappresenta un tassello in più verso un consumo dell’acqua più consapevole, attento all’ambiente e alle risorse locali".