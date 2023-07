Il nuovo banco solidale per le famiglie bisognose "Importante stringere sempre più sinergie"

di Luca Bongianni

Taglio del nastro ieri mattina al Centro I Ponti in via Firenze a Fornacette con l’inaugurazione del nuovo banco solidale che sarà gestito dall’associazione 56012-W le Fornacette, con il supporto di Cani Storti. È in una stanza che è stata messa a disposizione dal Comune, che l’associazione ha allestito il nuovo banco solidale, dove le famiglie bisognose, con l’autorizzazione dei servizi sociali, potranno venire a rifornirsi di beni di uso quotidiano.

Il banco si aggiunge alle distribuzioni effettuate dalla Misericordia di Fornacette e dalla San Vincenzo de’ Paoli di Calcinaia. Ma a differenza di questi due servizi da tempo attivi sul territorio, il nuovo banco solidale di Fornacette si occuperà di distribuire oltre ad alcuni beni alimentari, anche prodotti per la casa come, ad esempio, saponi e detersivi. Prodotti di fondamentale utilità e di uso quotidiano. Le famiglie e le persone che hanno necessità di usufruire della distribuzione di tali beni potranno rivolgersi al Banco Solidale ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 20. All’inaugurazione di ieri mattina presenti anche il sindaco ed il vicesindaco.

"Si tratta di un’iniziativa davvero lodevole grazie alla quale si potranno offrire aiuti concreti a quelle persone della nostra comunità che stanno vivendo un momento di difficoltà economica – sono le parole del primo cittadino di Calcinaia, Cristiano Alderigi –. Sarà importante che 56012 continui a cercare sinergie con le altre associazioni presenti sul territorio che già da tempo lavorano nella donazione di beni di consumo per chi ha bisogno".

Il presidente dell’associazione, Francesco Pardossi, ha ringraziato l’amministrazione "per il continuo sostegno alle nostre iniziative". Quindi il plauso del vicesindaco e con delega al sociale. "#56012 W le Fornacette continua a crescere e questo nuovo traguardo ne è la dimostrazione" ha detto Flavio Tani.