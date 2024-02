Il nostro autobus innovativo per un mondo migliore

Avete immaginato di viaggiare su un autobus ecologico per affrontare viaggi urbani, inquinando il meno possibile? La classe 2^ A dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato ha ideato due tipologie di autobus. Il motore potrebbe essere elettrico e il tetto provvisto di pannelli solari in modo da ricaricarlo anche in viaggio. Il colore della carrozzeria esterna richiamerà la natura: verde come le piante, azzurro come il cielo. Lo sfondo sarà bianco, utilizzato affinché il veicolo non si riscaldi e mantenga l’ambiente interno fresco, in aggiunta ci saranno delle foglie e un simbolo azzurro con scritto 100% eco come decori. Non mancheranno slogan per incentivare l’utilizzo del mezzo. La nostra proposta è quella di utilizzare due tipologie di autobus urbani: la capienza di quello giornaliero dovrebbe variare in base all’affluenza delle persone e se ne potrebbe creare uno per i turisti, che prevede fermate davanti ai monumenti, musei e alle piazze principali della città. Una volta seduti basterà inquadrare un QR Code collegato ad un sito per ascoltare dei podcast informativi nella lingua prescelta, creati dagli alunni delle scuole. Per incentivare l’utilizzo del mezzo e permettere a tutti di usufruire del servizio, si potrebbe ridurre il costo del biglietto, che dovrà essere creato con un materiale biodegradabile. Questa è la nostra proposta per gli autobus del futuro e speriamo possa essere presa in considerazione dalle aziende dei trasporti pubblici locali.