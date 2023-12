Il mercato del lunedì anticipa alla domenica. Occasione per le feste

Il mercato del lunedì anticipa alla domenica. Sempre in piazza XX Settembre, nel solo orario mattutino. Un mercato straordinario per dar modo alle persone di fare gli ultimi acquisti prima del giorno di Natale. L’amministrazione comunale di Castelfranco ha deciso di rinnovare l’appuntamento in accordo con gli ambulanti e le associazioni di categoria. "Siamo felici di comunicare questo appuntamento straordinario – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo sviluppo economico, Ilaria Duranti – perché è una bella occasione per tutti. Con il mercato si offre sia un servizio ai cittadini, ma si dà anche un’opportunità in più agli esercenti e a tutti gli operatori per lavorare nei giorni del periodo delle festività natalizie. Non ci sarà il mercato di lunedì 1 gennaio".