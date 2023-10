‘Il Medico Matto’ al centro Sete Sois

Al Centrum Sete Sois Sete Luas il 6 ottobre alle 21.30 arriva la piece di Remo Lenci ‘Il Medico Matto’, lo spettacolo dedicato alla figura dello psichiatra pontederese Alberto Pacchiani, scomparso qualche anno fa. Chi era ‘il medico matto’? Era quel signore dall’interminabile sfilza di pseudonimi che passeggiava per Pontedera avvolto nel suo cappotto anche in piena estate, che si esprimeva talvolta in un linguaggio che ricorda quello del placito cassinese e immaginava per sé un monumento intitolato ‘all’unico vero matto’. Ed era l’insigne professore dalla cultura enciclopedica, il medico luminare che per anni ha diretto il dipartimento di igiene mentale dell’ospedale di Volterra.