Il liceo a corto di aule: "Debacle del Comune"

Il liceo a corte di aule. E’ già polemica dopo il grido d’aiuto lanciato dai prof alle istituzioni. "Una scuola il Marconi che anno dopo anno sta raccogliendo il gradimento dei giovani – dice la Lega – , ma che per mancanza di spazi è costretta a soluzioni di emergenza implementando le rotazioni. Una scuola che a pochi metri dalla sua sede vede la presenza un edificio inutilizzato da anni che potrebbe fornire gli spazi necessari al liceo. Una soluzione logisticamente perfetta che però, nonostante assicurazioni date in tal senso da Comune e Provincia, non riesce a concretizzarsi". "A detta degli operatori scolastici quella del liceo Marconi è una situazione non più sostenibile – prosegue il Carroccio – che mette in discussione il diritto di studio costituzionalmente garantito. Siamo in presenza dell’ennesima debacle del Comune, questa volta nel settore della scuola che dovrebbe essere fonte di primaria preoccupazione e attenzione, ma che a San Miniato è stata solo fonte di errori milionari e disagi".