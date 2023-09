Il grande lavoro di squadra per Puliamo il mondo. Duecento pneumatici recuperati dal lago Cavo

Volontari di ogni età si sono dati appuntamento ieri mattina a Ponsacco per partecipare all’edizione cittadina di Puliamo il mondo. Un esercito di circa 150 persone ha percorso le vie del centro armati di guanti, pinze per tirare su cartacce e spazzatura varia, sacchi e cappellini gialli. Poi il proseguimento verso il parco urbano e il lago Cavo dove sono stati recuperati dalle acque circa 200 pneumatici, una bombola di gpl, un trattorino e un vecchio triciclo oltre ai rifiuti più comuni. Tante le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal Comune di Ponsacco: Legambiente Valdera, Eliantus, Buon Pro, Associazione nazionale carabinieri, Pubblica Assistenza, Vab e Misericordia. E poi la collaborazione con Geofor e Reti Ambiente per lo smaltimento dei rifiuti raccolti e con i Vigili del Fuoco di Pisa con personale SAF (Speleo Alpinistica Fluviale) specializzato per interventi acquatici e i Vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Ponsacco per gli interventi al lago.

"Grazie alle tante persone che questa mattina si sono rimboccate le maniche – hanno detto la sindaca Francesca Brogi e l’assessora all’ambiente Roberta Lazzeretti – un grande lavoro di squadra possibile grazie alla collaborazione di tante realtà associative del territorio. Grazie alle famiglie che hanno portato i bambini a questa iniziativa. Un’occasione pratica per ribadire l’importanza del rispetto per l’ambiente. Uno speciale grazie va ai Vigili del Fuoco per il lavoro svolto al nostro lago". La mattina è cominciata in piazza Valli con la distribuzione dei kit e la divisione dei partecipanti in tre gruppi che hanno perlustrato le vie del centro. Ospiti speciali i volontari dell’associazione Acchiappa Rifiuti di Livorno che hanno mostrato ai più piccoli uno strumento, inventato proprio da loro, per raccogliere o meglio risucchiare i mozziconi delle sigarette. Puliamo il mondo continua con le attività scolastiche in programma per lunedì 25 settembre che vedrà coinvolte le classi seconde, quarte e prime della scuola Giusti.