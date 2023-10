"Il governo nega i soldi delle royalties geotermiche"

Non c’è pace per le terre del Vapore, sotto lo scacco di una politica miope che da anni ne stringe lo sviluppo. Ora l’allarme arriva dal Partito Democratico. Tempo fa arrivava dall’ala opposta del Parlamento. Insomma, chi troverà una quadra? Ecco intanto le ultime da Roma, riportate dai Dem. "La destra nega da un anno ai Comuni geotermici milioni di euro di royalties già previsti dalla legge. Ancora una volta la maggioranza ha bocciato l’atto che avrebbe permesso ingenti risorse aggiuntive nei confronti di territori marginali ad oggi ancora gravemente penalizzati. Si tratta peraltro di risorse totalmente a carico delle imprese energetiche, e non dello Stato - dichiarano in una nota i parlamentari Pd eletti in Toscana Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Arturo Scotto, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli, sull’ordine del giorno del Pd al Decreto Asset a prima firma di Rachele Scarpa, respinto stamani dall’aula di Montecitorio. "Non solo da mesi il governo Meloni si sta colpevolmente dimenticando di emanare il decreto attuativo di una norma approvata nella scorsa legislatura - aggiungono -, ma ancora una volta la maggioranza ha addirittura ribadito che questo atto non è necessario, né urgente. Colpisce il voto contrario anche dei deputati eletti in Toscana nel centrodestra".