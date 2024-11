Il futuro del mercato settimanale. Confcommercio: "Ritorni in centro". Balsanti: "Sono in corso valutazioni"

SANTA CROCE

Il futuro del mercato settimanale del sabato è in fase di valutazione da parte della nuova amministrazione comunale e sarà al centro di una serie di incontri con le associazioni di categoria. Il primo ha avuto luogo ieri. Confcommercio da tempo ne chiede lo spostamento in centro, nella vecchia sede tra piazza Matteotti e via Roma. "Per salvare il mercato di Santa Croce la strada è una sola – dice Luca Favilli, responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa – Riportarlo nella storica sede di piazza Matteotti, in centro storico. Ogni altra soluzione equivarrebbe a lasciar morire un mercato storicamente molto frequentato e apprezzato da ambulanti e operatori in sede fissa".

"Ringraziamo l’assessore Balsanti e gli uffici comunali per la collaborazione dimostrata e la concreta volontà di riportare il mercato in centro – aggiunge Favilli – Siamo convinti che ci siano solide basi per proseguire un percorso di piena condivisione e sinergia sulla futura collocazione del mercato. Da sempre siamo stati contrari al suo spostamento in piazza Romero e oggi i risultati sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Molti operatori stanno lasciando le postazioni prediligendo altre piazze, e il rischio che il mercato venga definitivamente compromesso è dietro l’angolo. Anche la soluzione proposta di spostarlo in piazza Fratelli Cervi è un palliativo che non risolve gli attuali problemi e rischia solo di aumentare le difficoltà. L’attuale collocazione del mercato rappresenta innanzitutto un danno per gli ambulanti, che denunciano il progressivo declino del mercato settimanale in piazza Romero, in un contesto dove scarseggiamo i servizi e dove una parte significativa degli operatori non lavora".

"Inoltre, gli stessi commercianti titolari di negozi, attività e pubblici esercizi puntano sul ritorno del mercato in centro – conclude Luca Favilli – Perché costituisce un volano di attrazione della clientela, oltre che preziosissimo elemento di socialità e convivialità che contribuisce ad avere un centro storico maggiormente vivo e frequentato".

L’assessore Simone Balsanti afferma che "uno degli obiettivi dell’amministrazione Giannoni è lo spostamento del mercato rispetto all’attuale ubicazione". "Ci stiamo muovendo insieme ai funzionari con l’obiettivo di trovare la migliore soluzione possibile – spiega Balsanti – Le valutazioni svolte fino a ora, non ci permettono per il momento di arrivare a una soluzione definitiva, però ci impegniamo a una interlocuzione costante con tutti i soggetti coinvolti nella concertazione, allo scopo di trovare con l’ausilio dei funzionari, una soluzione quanto più possibile soddisfacente per le parti".

g.n.