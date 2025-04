Il concorso "Conoscere la Borsa". La performance del Cattaneo

Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – guidata dall’avvocato Giovanni Urti – ha promosso la partecipazione dell’It Cattaneo al progetto "Conoscere la Borsa", iniziativa europea avviata in Germania per avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del risparmio, mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico.

Il progetto, promosso in Italia da Acri, rappresenta una preziosa esperienza di educazione finanziaria. Gli studenti hanno la possibilità di investire, online, un capitale virtuale di 50mila euro in diversi titoli quotati in alcune piazze borsistiche europee. Sebbene tutte le transazioni siano simulate, le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. Al termine del concorso gli studenti delle squadre vincitrici nei rispettivi paesi europei, parteciperanno ad un evento conclusivo internazionale. Quest’anno la cerimonia si terrà a Bruxelles. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia nazionale conclusiva del Concorso, che ha visto coinvolte le migliori squadre dei territori di riferimento delle Fondazioni bancarie partecipanti. Quest’anno l’evento finale si è svolto a Volterra. A questa edizione in Italia hanno partecipato diciassette enti associati Acri che, tramite le scuole dei loro rispettivi territori, hanno presentato più di mille squadre per un totale di circa quattromila studenti.

Per il Cattaneo, con una buona performance del 8.63%, è risultato vincitore il team Pick Pockets della classe 4BA, composto da Tommaso Capponi, Lorenzo Martini e Diego Cataldi. Ha assistito e guidato i ragazzi nel game la loro insegnante, professoressa ssa Chiara Benedetti, mentre ha svolto come solito l’attività di organizzazione e coordinamento il referente del progetto professor Leonetto Corti.

C. B.