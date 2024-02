Il caso Stella Maris. Processo e presidio

Nuova udienza per il processo in aula e, nuovamente, presidio davanti il tribunale. Martedì alle 14, il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud sarà ancora davanti il palazzo di giustizia di Pisa dove si procederà davanti al giudice monocratico il procedimento per la vicenda dei maltrattamenti che sarebbero avvenuti nella struttura di Montalto di Fauglia gestita dalla Fondazione Stella Maris. In questa ulteriore udienza dovrebbero venire sentiti altri imputati (in tutto sono 14). L’indagine sugli accadimenti nella struttura scattò in seguito alla denuncia di una coppia di genitori di un paziente. Da qui la decisione degli inquirenti, nel 2016, di installare appunto le microspie nella residenza. Il presidio di solidarietà del Collettivo Antipsichiatrico Pisa viene fatto per "chiedere verità e giustizia – si legge nell’annuncio dell’iniziativa – e in segno di solidarietà alle vittime dei maltrattamenti".

C. B.