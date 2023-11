Il caso Keu e le terre avvelenate: "Criticità acuita dalle piogge". Intanto FdI plaude al commissario

Mentre al Green Park, si apprende, per il keu i giorni dovrebbero essere ormai contati, Matteo Bagnoli, consigliere comunale e capogruppo a Pontedera per Fdl, plaude per la nomina a Commissario unico, del generale dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà, che avrà il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti Lerose srl, nel comune di Bucine, località le Valli, zona Cave, e nel comune di Pontedera, località Gello, nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d’Elsa, nel comune di Empoli. "Di fronte all’inerzia totale del Partito Democratico e del sindaco Matteo Franconi rispetto alla gestione della bonifica del keu a Pontedera, è servito il nostro intervento per risolvere un problema gravissimo per i cittadini – spiega Arcenni –. In questi mesi non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo fatto più incontri sia con il ministro che con il premier e finalmente siamo arrivati a questa nomina. Tanto lavoro dietro le quinte, lasciando da parte inutili proclami o sterili battaglie per arrivare al nocciolo della questione: trovare le risorse necessarie per procedere alla rimozione. Grazie ai nostri consiglieri regionali su questa vicenda non abbiamo mai abbassato la voce, grazie alla senatrice Pellegrino l’abbiamo portata in Parlamento e oggi, quella che è stata una battaglia di Fratelli d’Italia in questi mesi diventa un punto di svolta per tutta la nostra comunità". Intanto Rifondazione Comunista sottolinea "la situazione di grave criticità, resa ancora più drammatica a seguito delle pioggie torrenziali, dei cumuli di Keu al Green Park".

C. B.