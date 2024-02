Il cantiere e le criticità: "Piazza del Popolo potrebbe non essere conclusa con maggio"

Piazza del Popolo potrebbe non essere terminata entro fine maggio, com’era nei programmi. Ma addirittura il cantiere potrebbe essere sospeso per riprendere a gennaio 2025. Il condizionale, almeno per ora, è d’obbligo. C’è la possibilità – non molte, pare – che le criticità emerse siano risolte più celermente rispetto a quanto si prevede ora. Ma cos’è successo?

"Il nodo – spiega il sindaco Simone Giglioli – sono i sotto servizi: tubazioni vecchie ed ammalorate sia della condotte idrica, sia delle rete del gas metano. Per quanto riguarda l’acquedotto è stata trovata anche una tubazione in amianto, come usava all’epoca della realizzazione: dovrà essere sostituirà, ovviamente, e il vecchio tubo smaltito come prevedono le normative". "Tutto questo potrebbe comportare un potenziale ritardo – aggiunge Giglioli – da non consentire la fine delle operazioni entro il limite previsto". Che è, appunto, la fine di maggio: dopo il centro storico, per il cartellone di eventi che vi si susseguono, per la presenza dei turisti e per il periodo importante anche per i negozi, non può essere scena di un cantiere così invasivo. Di questo problema il sindaco ne ha parlato nei giorni scorsi con i commercianti. E, l’ipotesi emersa è quella di sospendere tutto a maggio e riprendere i lavori a gennaio quando inizieranno anche quelli per il rifacimento di via Conti fino a piazzetta del Fondo.

"Se la piazza non si concluderà a maggio – prosegue Giglioli – i lavori di fermeranno, il cantiere verrà smontato e la piazza tornerà fruibile alla circolazione e alle iniziative. Poi riprenderemo i lavori con l’inizio dell’anno nuovo, come programmato già per il secondo intervento, quello sulla strada". Commercianti a amministrazione comunale, all’esito della riunione, hanno deciso che sarà fatto nuovamente il punto fra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quando ci saranno tutti gli elementi per prendere una decisione. A gennaio 2025, comunque, assicura il sindaco il cantiere che verrà allestito "provvederà all’ultimazione di piazza del popolo, se sono rimaste opera da realizzare, e procederà poi – come da programma – con via Conti". Altra opera necessaria, da decisamente impattante sulla viabilità e la vivibilità della città. Forse ancora di più rispetto ai lavori sulla piazza.