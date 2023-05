Il campionato di giornalismo La grande festa all’auditorium

PONTEDERA

Un centinaio di studenti hanno preso parte alla cerimonia di premiazione del Campionato di giornalismo-Progetto cronisti in classe in rappresentanza delle ventisei classi che hanno aderito all’iniziativa proposta, per il ventunesimo anno consecutivo, da Editoriale Nazionale (La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano Nazionale). L’evento, che ha avuto luogo ieri mattina nell’auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, è stato l’apice di una manifestazione che ha visto impegnati, dal 9 febbraio al 3 maggio, oltre 600 studenti e studentesse delle scuole Secondarie di primo grado e delle Primarie di Pontedera, della Valdera e del comprensorio del Cuoio. Con loro insegnanti che hanno seguito passo dopo passo il lavoro di ogni classe. Per la Fondazione Piaggio presente la consigliera Liviana Canovai.

La giuria, composta dai dirigenti scolastici Maria Giovanna Missaggia (Ipsia Pacinotti), Pierluigi Robino (Itis Marconi) e Luigi Vittipaldi (Itcg Fermi) e da alcuni giornalisti de La Nazione, ha scelto per il primo premio la classe 2^ C della Secondaria Quasimodo di Fornacette e il tema "Città dei ragazzi: programmiamola" (pagina pubblicata il 23 febbraio scorso). Secondo posto per la 5^ B della Primaria Giusti di Ponsacco e il tema "Parità? Va detta e messa in pratica" (2 marzo). Ultimo gradino del podio per la 2^ B della Secondaria di Staffoli (Istituto comprejnsivo Banti di Santa Croce) con "Animali abbandonati: atto crudele (9 marzo).

Miglior vignetta quella della 3^ D della Secondaria di Castelfranco su "Paraolimpiadi: cambiare il mondo" (9 febbraio). Premio Superclick (più voti on line sul sito cronistiinclasse.it alla 2^ A della Curtatone e Montanara di pontedera con "La grande azienda e i migliori servizi" (23 febbraio), mentre il premio Green va alla 3^ B di Buti con "Dalla linea per arrivare al cerchio (16 febbraio). Tra i premi messi in palio dalla nostra azienda tablet, telecamera e altri oggetti utili alla didattica.

gabriele nuti