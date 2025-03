Il cammino della pace. Da Hammurabi alla Costituzione

FORNACETTE

Intervista immaginaria al re babilonese Hammurabi che per primo creò una raccolta di leggi.

Re Hammurabi, per quale motivo ha sentito il bisogno di creare una raccolta di leggi?

"Nel mio impero era necessario favorire la convivenza pacifica tra le popolazioni e migliorare l’amministrazione delle città. Da qui nasce il bisogno di creare una raccolta di leggi. Anche nel vostro tempo ci sono questi bisogni?". Nel nostro tempo si lavora per uno sviluppo sostenibile, promuovendo pace, giustizia per tutti e rispetto dell’ambiente. Noi abbiamo una Repubblica e il nostro documento più importante è la Costituzione. "Sono davvero meravigliato per aver avuto questa intuizione! Soprattutto sono felice che avete fatto evolvere il mio Codice per la pace dei popoli". Grazie per le sue parole! Siamo grati verso l’assemblea costituente per aver creato la Costituzione.

Dove sono raccolte le sue leggi?

"Nel Codice Hammurabi. Grazie al quale tutti i sudditi hanno la possibilità di conoscere quali sono le regole e le punizioni. Il principio di conoscibilità per me è molto importante. È per questo motivo che ho scelto di far scolpire le leggi dagli scribi in caratteri cuneiformi su una lastra di pietra nera, precisamente un monolite di diorite detta Stele. Poi ho fatto realizzare alcune copie della Stele attraverso sostanze che si trovano in natura, come il carbone e la curcuma". La nostra scuola è eco-friendly, amica dell’ambiente, e noi nel laboratorio di arte creiamo rappresentazioni grafo-pittoriche con pigmenti naturali come carbone e curcuma, proprio come voi babilonesi!

"Re Hammurabi, torniamo alla sua Stele, ce la descrive?

"La Stele è alta circa due metri e porta il mio nome. Nella parte alta è rappresentato Shamash, il nostro Dio del Sole e della Giustizia, mentre mi sta consegnando un bastone e un anello, che sono i simboli del mio potere regale. Con questa immagine scolpita volevo far sapere a tutti che il potere mi è stato conferito da un dio".

Re Hammurabi, quali aspetti della vita quotidiana regola il suo Codice?

"Il mio Codice regola tanti aspetti, come attività economiche, vendita di case e schiavi, commercio e matrimonio. E’ composto da 282 leggi e la legge non è uguale per tutti perché alcune persone, come gli schiavi, sono considerate di ’minor valore’ rispetto ad altre. E la vostra Costituzione?".

La nostra Costituzione è composta da 139 articoli, anche se cinque (115, 124, 128, 129 e 130), negli anni sono stati abrogati. E’ divisa in quattro sezioni: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento della Repubblica, cioè come funziona e come è organizzato lo Stato e, infine, disposizioni transitorie finali. Il principio di uguaglianza è importante.