Il borgo è un palcoscenico. Arriva Anteprima teatro

SANTA MARIA A MONTE

Nel palcoscenico naturale del centro storico di Montecalvoli torna Anteprima Teatro, la vetrina che propone frammenti di spettacoli delle compagnie amatoriali dei Comuni che fanno parte dell’Intesa Teatro e che in questo modo possono far conoscere le proprie produzioni che andranno in scena in autunno e inverno nei teatri della provincia. Montecalvoli è, naturalmente, il borgo ideale per allestire piccole scene dove le ventidue compagnie possono esibirsi. L’appuntamento con Anteprima Teatro è per dopodomani, domenica 29 settembre, dalle 16 alle 20 con apericena finale al circolo Arci per le compagnie. Domani sera, invece, al circolo Acli ci sarà un aperitivo per tutti con prenotazione al 329 0608151 e alle 21,30 in piazza del Comune anteprima dell’Anteprima con il gruppo popolare che propone canzoni popolari toscane.

"E’ per noi un appuntamento tradizionale che oltre a proporre teatro fa conoscere anche il borgo di Montecalvoli – le parole della sindaca Manuela Del Grande – Ci saranno anche mercatini e spettacoli per bambini oltre alle visite ai sotterranei che anche in estate hanno avuto un buon successo". Lucia Pucci di IntesaTeatro Amatoriale che raggruppa le varie compagnie e organizza insieme al Comune Anteprima Teatro parla di "teatro che arriva dove il teatro considerato nobile non arriva".

"E’ la diciannovesima edizione di Anteprima – aggiunge Pucci – Sette le abbiamo organizzate nel centro storico di Santa Maria a Monte e dodici a Montecalvoli grazie all’amministrazione comunale che continua a credere in questa iniziativa. Per queste iniziative si può parlare di turismo culturale. Ci auguriamo che ci siano tantissime persone domenica a Montecalvoli ad assistere a questi frammenti di spettacoli in lavorazione. La Fototeca di Castelfranco presenterà una mostra degli scatti fotografici della passata edizione, mentre i fotografi gireranno tra i vari angoli del borgo dove vengono proposti gli spettacoli per scattare le foto alle compagnie". Per salire a Montecalvoli disponibili bus navetta dal campo sportivo e dalla Misericordia. Tra i luoghi clou di Anteprima Teatro anche villa Tantussi. Le due giornate saranno a ingresso libero e gratuito.

g.n.